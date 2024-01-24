Лолита высказалась о концертах за рубежом после отмены концертов в РФ

Российская певица Лолита Милявская ответила на вопрос о возможности выступать за границей после отмены концертов в российских городах. Об этом она сообщила в разговоре с изданием «Ридус».

Исполнительница заявила, что никогда не стремилась работать за рубежом. «Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало», — подчеркнула Лолита.

Артистка рассказала, что раньше дальше страны не выезжала, а сейчас вообще не имеет на это ни технической, ни экономической возможности. По ее словам, за рубежом достаточно и своих звезд.

«И не забывайте, что я запрещена на Украине давно и, как следствие, запрещена в Европе с концертами», — резюмировала певица.

Массовые отмены мероприятий с участием Милявской начались после ее участия в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Артистка рассказывала, что узнавала о срывах своих концертов от организаторов и плакала из-за этого.