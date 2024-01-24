Названа причина ухода Кудрявцевой от мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова, после того, как он в нетрезвом виде устроил потоп в их московской квартире, пишет KP.RU со ссылкой на близкую знакомую пары. По данным источника, авария случилась в то время, когда Кудрявцева с дочерью находились на отдыхе в Дубае. Мужчина выпивал и раньше, но это стало последней каплей в отношениях супругов, пишет издание.

Игорь и раньше выпивал, Лера терпела. Но потом он потерял контроль. Говорят, пока она была в отпуске, Макаров так напился, что затопил квартиру. Это было последней каплей, — цитирует женщину издание.

Ранее певица Анна Калашникова сообщила, что причиной проблем с алкоголем Макарова могло стать окончание спортивной карьеры, из-за чего мужчина мог испытать удар по самооценке. По ее словам, это могло привести к разрыву звездной пары.