Солист знаменитой поп-группы Rednex Андерс Сандберг умер в 55 лет

23 января скончался Андерс Dagger Сандберг, музыкант, в первую очередь известный по участию в проекте Rednex.

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Rednex - шведский коллектив, работавший в формате техно-кантри. Главный хит группы - прорывной дебютный сингл 1994 года Cotton-Eye Joe.

Сандберг присоединился к проекту в 2001-м. При этом музыкальную карьеру артист начал еще в 1980-х - в локально успешной хард-рок группе Arch. Далее были норвежская группа Why for You, евродэнс-трио Accagas и европоп-проект Approx.

Став участником Rednex, Dagger поучаствовал в записи хит-синглов The Chase того же года и Cotton-Eye Joe 2002, прежде чем покинуть группу в 2006-м.

В 2003-м, находясь составе в Rednex, он также выпустил сингл Thanx For Loving Me - совместно с российским проектом Tourex. Песня вошла в несколько сборников.

В 2008-м Сандберг вернулся в Rednex, записав с группой сингл Devil's on the Loose, прошедший незамеченным.

О кончине певца сообщают сегодня СМИ страны - без указания причины.

В своих соцсетях Rednex информацию подтвердили.