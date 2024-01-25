Киркоров уехал в США с уроженцем Донбасса после «голой» вечеринки

Российский артист Филипп Киркоров отправился в США с уроженцем Донбасса Максимом Ситником. С другом его заметили на фотографиях, сделанных во время концерта певицы Мадонны.

«На фотографиях рядом с Киркоровым запечатлен его давний друг Максим Ситник», — сообщила «МК.RU».

Отмечается, что на протяжении двух лет мужчина сопровождает артиста на всех его мероприятиях. Кроме того, в начале года Киркоров назначил друга своим директором.