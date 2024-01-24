Друзья погибшего игрока КВН не верят версии об оскорблении матери подозреваемого

Друзья юмориста Амирана Геворкяна, который погиб после драки на фестивале «Голосящий КиВиН» в Сочи, не верят в версию знакомых подозреваемого в убийстве участника команды «Лахмаджу» Артура Расулова. Как сообщает StarHit, один из близких погибшего заявил, что он не мог оскорбить чужую мать, поскольку всего год назад потерял свою.

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Напомним, что по сообщениям СМИ, причиной конфликта между комиками стала неприличная шутка про маму, которую произнес Геворкян в адрес Расулова. Последний ударил обидчика — юморист упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице. Защитники подозреваемого утверждают, что Геворкян был вооружен ножом и вел себя неадекватно — он якобы бросался на окружающих и намеренно оскорблял их, а Расулов лишь хотел успокоить его.

Друзья погибшего не верят в эту версию и отрицают у него наличие холодного оружия. По словам его близкой знакомой, Геворкян был воспитанным человеком и никогда не проявлял агрессии — ее удивляют новости о том, что он мог оскорбить чьих-либо родителей.

«Мало в это верится. Не мог Амиран оскорбить чужую маму, ведь год назад потерял свою», — отметила она.

Его другой знакомый также заявил, что заявления о агрессивности Амирана не имеют ничего общего с действительностью. Он считает, что у комика не могло быть с собой ножа, а те, кто делают подобные заявления, пытаются выгородить Расулова.

Геворкян прибыл на фестиваль как бывший участник сочинской команды «Южная столица». Конфликт между ним и Расуловым произошел утром 18 января. Пострадавшего доставили в больницу, где через два дня он скончался, не приходя в сознание.