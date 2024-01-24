Друзья погибшего игрока КВН не верят версии об оскорблении матери подозреваемого
Друзья юмориста Амирана Геворкяна, который погиб после драки на фестивале «Голосящий КиВиН» в Сочи, не верят в версию знакомых подозреваемого в убийстве участника команды «Лахмаджу» Артура Расулова. Как сообщает StarHit, один из близких погибшего заявил, что он не мог оскорбить чужую мать, поскольку всего год назад потерял свою.
Напомним, что по сообщениям СМИ, причиной конфликта между комиками стала неприличная шутка про маму, которую произнес Геворкян в адрес Расулова. Последний ударил обидчика — юморист упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице. Защитники подозреваемого утверждают, что Геворкян был вооружен ножом и вел себя неадекватно — он якобы бросался на окружающих и намеренно оскорблял их, а Расулов лишь хотел успокоить его.
Друзья погибшего не верят в эту версию и отрицают у него наличие холодного оружия. По словам его близкой знакомой, Геворкян был воспитанным человеком и никогда не проявлял агрессии — ее удивляют новости о том, что он мог оскорбить чьих-либо родителей.
«Мало в это верится. Не мог Амиран оскорбить чужую маму, ведь год назад потерял свою», — отметила она.
Его другой знакомый также заявил, что заявления о агрессивности Амирана не имеют ничего общего с действительностью. Он считает, что у комика не могло быть с собой ножа, а те, кто делают подобные заявления, пытаются выгородить Расулова.
Геворкян прибыл на фестиваль как бывший участник сочинской команды «Южная столица». Конфликт между ним и Расуловым произошел утром 18 января. Пострадавшего доставили в больницу, где через два дня он скончался, не приходя в сознание.
В отношении Расулова возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Местонахождение мужчины все еще неизвестно.