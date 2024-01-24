Победительница шоу «Пацанки» рассказала о жизни после проекта

Победительница реалити-шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева рассказала, что в ее жизни наступила белая полоса после участия в проекте. Подробности она раскрыла в подкасте для YouTube-канала «Чужие письма».

«Была зебра, но в ней не было белых полос, а сейчас, после выхода проекта, у меня вообще не осталось черных», — высказалась победительница «Новых пацанок».

Медведева отметила, что после участия в шоу в ее жизни появилось много хороших людей.

«Мне жизнь никогда не предоставляла таких людей, наверное, потому что я сама была другим человеком, и у меня были другие интересы», — добавила она.

Звезда телепроекта рассказала, что после участия в «Новых пацанках» ее стали приглашать сниматься в кино. По словам Медведевой, сейчас она обучается актерскому мастерству.

Ранее Медведева раскрыла судьбу других участниц шоу после съемок. Звезда передачи заявила, что многие участницы проекта после окончания съемок вернулись к прежнему образу жизни. По ее мнению, программа «Пацанки» не меняет героинь, а лишь дает им инструменты для перемен.