Подписчики пожалели одиноко танцующую Бузову

Телеведущая и певица Ольга Бузова давно не состоит в отношениях. Недавно знаменитость отправилась в отпуск и начала делиться контентом в своих социальных сетях. В одном из роликов Бузова в одиночестве танцевала в красной ночной сорочке. Этот пост мотивировал подписчиков пожалеть исполнительницу.

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После публикации в Сети видео, которое телеведущая подписала загадочной фразой про поиски и исчезновение, интернет-пользователи начали писать Бузовой грустные комментарии и рассуждать о ее ментальном здоровье.

— Мне ее иногда жаль, мне кажется она устала морально, физически, видно по ней, 24/7 пахать невозможно, — написал один из подписчиков знаменитости под ее видео.

В рамках одного из интервью мать Ольги Бузовой Ирина призналась, что ее дочь сейчас не состоит в отношениях. Звездная родительница также рассказала, почему у исполнительницы не получается построить крепкие и доверительные связи.