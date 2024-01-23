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Блогер Лерчик объяснила свой отказ платить налоги с мужем

Валерия Чекалина (псевдоним - Лерчик) открыто рассказала своей интернет-аудитории, каковы причины их с мужем неуплаты денежных средств в налоговую.

Блогер Лерчек объяснила свой отказ платить налоги с мужем
© Runews24.ru

По ее словам, это опрометчивое решение было совершено на волне влияния «не тех людей».

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«Ну что сказать - глупыми были», - честно призналась Валерия подписчикам.

Как позже пояснила девушка, это был для них с супругом хороший урок, поэтому и всем остальным стоит внимательнее относиться к подобного рода обязательствам.

Ранее «Рамблер» писал о том, как спасти брак.

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Валерия Чекалина