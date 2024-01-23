Эдуарда Шарлота проверят на биполярное расстройство

Специалисты проведут судебно-психологическую экспертизу певцу Эдуарду Шарлоту, проверят его на биполярное расстройство. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, адвокаты списывают высказывания Шарлота на биполярное расстройство. По их словам, именно оно вынудило исполнителя «творить всякую дичь».

Отмечается, что если диагноз подтвердится, то певца отправят на принудительное лечение.

Журналисты пояснили, что в настоящее время Шарлот находится в камере с тремя мужчинами. Его редко выпускают на прогулки. Вместе с тем, следователи разрешили ему встречи с отцом и с девушкой.

Напомним, что ранее музыкант отрекся от антироссийских взглядов, признал, что проблема заключается в неуравновешенной психике. Кроме того, он попросил прощения у россиян за свои действия и высказывания.