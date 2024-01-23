Стала известна реакция Федосеевой-Шукшиной на женитьбу Алибасова

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина в беседе с NEWS.ru отреагировала на сообщения о женитьбе бывшего супруга музыкального продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова, который расписался с молодой помощницей из Донбасса. По словам актрисы, она не хочет ничего про это слышать и думать.

Ничего не хочу про это слышать, думать, понимать, — заявила Федосеева-Шукшина.

Для Алибасова союз с помощницей Еленой стал седьмым официальным браком. По словам продюсера, они не устраивали пышного торжества, а расписались в одном из московских загсов. Известно, новоиспеченные супруги состоят в отношениях около двух лет. Они познакомились в Донецке, когда артист был там на гастролях.