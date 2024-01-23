Стало известно имя предполагаемого возлюбленного Водонаевой

Телеведущая Алена Водонаева посетила премьеру фильма «Присцилла: Элвис и я» вместе с предполагаемым избранником 22-летним Григорием Тер-Мкртичаном, сообщает Super.ru. При этом отмечается, что на ковровую дорожку Водонаева вышла в одиночестве.

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По информации издания, 22-летний возлюбленный Водонаевой закончил Московский государственный строительный университет, а также профессионально занимается самбо. Тер-Мкртичан является выходцем из семьи предпринимателя. Его отец — совладелец компании по грузоперевозкам, а до этого занимался бизнесом на рынке аренды.

Пара вместе приехала на премьеру фильма, но на красную дорожку Водонаева вышла одна. В издании считают, что новый роман телеведущей длится около месяца. При этом утверждается, что она уже познакомила нового избранника с сыном, с которым 22-летнему молодому человеку удалось найти общий язык.