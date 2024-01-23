Клип с мужчинами в бикини лишил ТНТ Music миллиона рублей

Телеканал ТНТ Music оштрафовали на миллион рублей из-за трансляции клипа, в котором мужчины танцевали в бикини и с нанесенным макияжем, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Соответствующее решение Басманный суд Москвы вынес по статье о демонстрации ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в конце декабря 2023 года.

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Отмечается, что протокол на российский телеканал был составлен из-за клипа Regard, Years & Years — Hallucination со знаком «16+». По ходу ролика героев иногда показывают крупным планом, а в конце несколько секунд посвящены танцу двух мужчин. Эксперты усмотрели в жестах участников клипа «выражение сексуального взаимодействия между лицами одного пола». В настоящее время ролик нельзя посмотреть на YouTube в России, поскольку лейбл VEVO запретил его к показу в стране.