Умер основатель Boney M и автор хита Rasputin Франк Фариан

Франк Фариан, основатель группы Boney M, одной из главных в жанре диско, умер на 83-м году жизни. Об уходе легендарного немецкого музыканта и продюсера сообщает The Sun со ссылкой на его семью.

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Уточняется, что Франц Ройтер (настоящее имя Фариана) мирно скончался в своём доме в Майами. В последнее время он "был физически очень слаб, но всё ещё полон энергии", сообщил близкий усопшего.

В 2022 году он перенёс сложную операцию по замене сердечного клапана. После этого его здоровье заметно пошатнулось: он сильно похудел, был вынужден пользоваться инвалидной коляской и дыхательным аппаратом из-за проблем с лёгкими.

Фариан - автор таких хитов Boney M, как Rasputin, Daddy Cool - и так далее.