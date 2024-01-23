Призрак уголовного дела, побои и мат: громкие скандалы Филиппа Киркорова

Певцу Филиппу Киркорову может грозить уголовное дело из-за якобы нарушения налогового законодательства. Как сообщает «Царьград», журналистское расследование показало, что музыкант, предположительно, может занижать налоговые платежи по схеме дробления бизнеса. Однако это — далеко не единственный скандал, в эпицентре которого когда-либо оказывался поп-король.

Скандал с избиением режиссера и танцем на кресте

Уголовная ответственность нередко была близка к Киркорову. Например, в 2010 году на репетиции церемонии награждения победителей премии «Золотой грамофон» поп-король поссорился с режиссером мероприятия Мариной Яблоковой из-за слишком ярких софитов. Конфликт быстро перешел в рукоприкладство — Киркоров набросился на женщину.

«Разворачивается ко мне всем корпусом и со всей силы ударяет ладонью по лицу... Киркоров хватает меня одной рукой за волосы и пиджак, разворачивает, сильно толкает под спину и бросает на пол», — вспоминала Яблокова.

После этого Киркоров начал бить ее ногами. Действия певца можно квалифицировать по ст. 116 УК РФ («Нанесение побоев»), однако уголовной ответственности он не понес.

Долгое время Киркоров воздерживался от наказуемых деяний, хотя некоторые его поступки них могли иметь серьезные последствия. Например, сценический номер с танцами на кресте, который он исполнил в 2022 году, мог обернуться делом по ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»). Несколько попыток привлечь певца к ответственности не увенчались успехом.

Правоохранители тогда оказались солидарны с адвокатом музыканта Александром Добровинским. Он объяснял, что номер был в действительности поклонением Марии Магдалене — Киркоров поднимался на крест и преклонял перед ней колено. Жалобы, по его словам, носили спекулятивный характер.

Снова рукоприкладство

В 2023 году Киркоров подвел себя «под статью», распустив руки. На этот раз от него пострадал охранник Александр Короткий, которого звезда столкнул со сцены столичного концертного зала «Крокус Сити Холл». Как рассказывал мужчина, певец хотел провести за кулисы своих знакомых, но охранник попросил подождать его несколько минут.

«Я говорю: "Подождите минуту, я сейчас свяжусь со старшим смены, уточню этот вопрос". И по рации уже начал связываться, а он со спины, с криком "дай пройти", толкает меня в спину и проходит с людьми за кулисы», — рассказывал мужчина.

Падение застало охранника врасплох и могло закончиться серьезнее. Короткий схватился рукой за девушку и перевернулся — в противном случае он упал бы вниз головой. Охранник получил травму: частичный разрыв таранно-малоберцовой связки. Пошли осложнения — приходится делать уколы в саму связку, а периодически в ней скапливается жидкость.

Известная налоговая схема

Сейчас существенных подвижек в расследовании нападения Киркорова на мужчину нет, однако не исключено, что в ближайшее время музыкантом заинтересуются по другой причине. На фоне скандала с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой неоднократно звучали призывы проверить деятельность представителей российского шоубиза на соблюдение налогового законодательства. Как показало расследование «Царьграда», официальные доходы и налоговые платежи Киркорова не всегда соответствуют друг другу. И за это его может постигнуть серьезное наказание.

В первую очередь в глаза бросается «ухудшение» материального положения Киркорова. По итогам 2022 года в его собственности числились 13 объектов недвижимости, девять земельных участков и семь транспортных средств. К концу 2023 года у Киркорова официально есть лишь четыре авто, четыре квартиры в Москве и земельный участок в Подмосковье. Кроме того, по итогам 2022 года у него образовался долг перед налоговой более чем на 12 млн рублей.

Однако по сведениям издания, у поп-короля все не настолько плохо. Концертное агентство ProConcert оценивает стоимость одного выступления Киркорова в 10 млн рублей. У популярных артистов ежемесячно бывает до двух корпоративов, а в праздники их количество кратно вырастает. В результате за год Киркоров может выступать до 50 раз — с учетом цены за выход на сцену речь может идти о заработках до 500 млн рублей в год.

Говоря о деловой деятельности певца, стоит упомнить, что артист значится учредителем пяти действующих компаний и индивидуальным предпринимателем. Основной проект, «Филипп Киркоров Продакшн», в 2022 году показал выручку в 57 млн и прибыль в 14 млн рублей. В ней числятся 16 сотрудников со средней зарплатой менее 9 тысяч рублей.

Другие юрлица работают не столь эффективно. Например, «Филипп Киркоров Корпорейшн» имеет различные проблемы. В 2022 году ее юридический адрес признали недостоверным, а в начале 2023 года финансовые операции по ее счетам приостановили. Схожие проблемы имеют и другие компании — «Фил Фо Ю», «Строительные решения» и «РДВ С».

Заработок Киркорова как индивидуального предпринимателя за 2022 год составил 60 млн рублей. Работает он по упрощенной схеме налогообложения и платит лишь 6% от дохода.