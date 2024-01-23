Сын Бари Алибасова высказался матом о состоянии Федосеевой-Шукшиной

«Это органично, а не жестоко. Вы знаете, что сейчас происходит в Ботсване, в Зимбабве, как там дети пухнут от голода? <…> И о них никто не думает. Почему я должен думать, что человек, который хорошо бы оглох немножко раньше, оглох только сейчас?» — заявил сын продюсера.