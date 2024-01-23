Сын Бари Алибасова высказался матом о состоянии Федосеевой-Шукшиной
Сын Бари Алибасова Бари заявил в нецензурной форме, что ему все равно на ухудшение здоровья бывшей жены его отца Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Алибасов-младший отметил, что никогда не считал Федосееву-Шукшину своей мачехой. Сын артиста заявил, он очень сильно благодарен ей, что та не испытывает к нему родственных чувств.
По словам Алибасова-младшего, его отец очень сильно любил и хорошо относился к актрисе, но та его сильно разочаровала. Из-за этого, как заявил сын продюсера, музыкант принял решение больше с ней «не заморачиваться».
21 января Анна Шукшина, внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о том, что бабушка не совсем поняла ее работу в сериале «Балабол» из-за проблем со слухом.
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