Собчак ответила на обвинения в причастности к делу против Блиновской

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала обвинения в причастности к уголовному делу, которое возбудили против блогерши Елены Блиновской. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она отвергла эти предположения.

Собчак опубликовала скриншот поста блогера и психолога Вероники Степановой, в котором утверждалось, что все, кого поддерживает журналистка, впоследствии оказываются за решеткой. На картинке была изображена в том числе Блиновская.

«Уже не первый месяц вижу, что всякими смешными помойками и проплаченными блогерами разгоняется миф о том, что, мол, "все проблемы начинаются после интервью Собчак". И если давал, то все это из-за нее», — ответила журналистка. Она назвала такие заявления чистым враньем.

Как указала журналистка, после того, как она опубликовала беседу с блогершей, автор «Марафона желаний» успела дать еще несколько интервью популярным YouTube-каналам, в том числе журналистке Надежде Стрелец и телеведущей Светлане Бондарчук. Уже после этого Блиновскую арестовали.

«Друзья, может, проблема в том, что единственное интервью с Блиновской, которое вы реально помните (...), было со мной? А не в том, что она ко мне сходила?» — добавила Собчак.

22 января Замоскворецкий суд Москвы поместил Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом, в СИЗО. Блогерша будет находиться под стражей до 26 апреля.