Макаревич* заявил, что хочет вернуться в Москву из-за ностальгии

Иноагент Макаревич* уже доказал свою позицию, неоднократно говоря о ней в интервью и выражая протест против российского народа. Кто бы мог подумать, что однажды он вновь заговорит о России в позитивном контексте?

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В очередной беседе с журналистами Макаревич с теплотой вспомнил некоторые московские локации, по которым ему приятно было прогуливаться: Неглинку, Кузнецкий мост, Замоскворечье. Но россияне не приветствуют желание бывшего кумира приехать домой. Люди говорят о том, что он уже выбрал для себя «и дом, и Родину», поэтому пускай остается там, где ему, так скажем, удобно и комфортно.

«Москва – красивый город, и не надо его портить своим присутствием»,

«А кто вас звал? Обычно приезжают, если им рады. А вам здесь никто не рад»,

«Поливать грязью, уважаемый, а потом приезжать — это двуличие. Не стыдно вам?» — пишет публика.

Вполне вероятно, что речь идет не только о душевных терзаниях, а о недостатке прибыли. Роскошная жизнь осталась позади, а плохо существовать остаток дней не хочется никому. Возможно, именно поэтому артист решил потихонечку пробивать себе дорогу домой после столь серьезной ошибки.