Соседов рассказал о конфликтах с руководством НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов и экс-ведущий шоу «За гранью» заявил, что руководство телеканала НТВ планировало сделать программу серьезной. Его слова передает NEWS.ru.

«Им не нравилось, например, когда я начинал над чем-то смеяться, потому что всегда есть смешные моменты, в любой самой трагической истории есть смешное и в любой самой счастливой истории есть грустное», — заявил критик.

Соседов отметил, что при этом НТВ приветствовало слезы героев. По словам Соседова, он не стал идти на поводу у руководства и заявил, что будет вести программу, «как чувствует».

Свое увольнение из шоу критик назвал абсолютно неожиданным как для него самого, так и для продакшна. Он признался, что не знает причин подобного решения руководства НТВ.

«Со мной была четкая работа. Я ни разу не опоздал на съемку, даже на грим. Ведущих с такой железной дисциплиной мало. Я делаю свой спектакль, они делают свой в монтаже. Все довольны. Эксперты счастливы, зрители в восторге», — поделился критик.

В том же интервью Соседов рассказал, была ли песня на «Суперстаре» местью НТВ за увольнение.