$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

Общественники потребовали отменить концерт Орбакайте в Благовещенске

Активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций из Амурской области потребовали отменить концерты певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске. Об этом сообщает Telegram-канал «ZOV России».

Общественники потребовали отменить концерт Орбакайте в Благовещенске
© РИА Новости

Общественники обратились с соответствующим письмом к губернатору региона Василию Орлову. Отмечается, что выступления Орбакайте запланированы на 15 и 16 марта.

«К. Орбакайте является гражданкой США, которые активно финансируют и снабжают боеприпасами фашистский режим Украины ... В такое непростое для нашей страны время, выступление гражданки США выглядит кощунственно и безнравственно», — указано в обращении.

Активисты отметили, что СВО так или иначе коснулась всех семей Приамурья, и большинство жителе региона категорически против концерта «гражданки недружественной страны».

Концертный директор Орбакайте признался, что не понимает причину отмены ее концерта

«Ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества воспринимают проведение концертов Орбакайте, как личное оскорбление и неуважение к памяти своих погибших товарищей», — говорится в письме.

Ранее выступление Орбакайте отменили в Улан-Удэ, концерт должен был пройти в марте, напоминает RT. Министерство спорта и молодежной политики Бурятии указало, что на отмене мероприятия настояли жители и общественные организации региона.

Шоу-бизнес
Василий Орлов
Кристина Орбакайте
Амурская Область
Благовещенск
Афганистан
Соединенные Штаты
10