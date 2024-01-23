Общественники потребовали отменить концерт Орбакайте в Благовещенске

Активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций из Амурской области потребовали отменить концерты певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске. Об этом сообщает Telegram-канал «ZOV России».

Общественники обратились с соответствующим письмом к губернатору региона Василию Орлову. Отмечается, что выступления Орбакайте запланированы на 15 и 16 марта.

«К. Орбакайте является гражданкой США, которые активно финансируют и снабжают боеприпасами фашистский режим Украины ... В такое непростое для нашей страны время, выступление гражданки США выглядит кощунственно и безнравственно», — указано в обращении.

Активисты отметили, что СВО так или иначе коснулась всех семей Приамурья, и большинство жителе региона категорически против концерта «гражданки недружественной страны».

«Ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества воспринимают проведение концертов Орбакайте, как личное оскорбление и неуважение к памяти своих погибших товарищей», — говорится в письме.