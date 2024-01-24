Меладзе выступил в Казахстане в день смерти отца
Певец Валерий Меладзе не так давно потерял отца и перенес ближайшие концерты на февраль. Однако в день трагедии ему все же пришлось выступить на юбилее артистки Баян Алагузовой в Казахстане, так как в зале уже собрались гости.
По словам продюсера Жана Муканова, артист проявил настоящий профессионализм и исполнил свои хиты, не подавая виду.
— Только на песне «Чужестранец», при звуках дудук, я уловил грусть в его глазах, но приписал это усталости. Я видел выступления этого великолепного артиста сотни раз, и, возможно, вчера поэтому ощущалось, что происходит что-то особенное, — написал он в личном блоге.
В своем микроблоге в социальных сетях Валерий Меладзе недавно опубликовал видео, в котором сообщил о переносе грядущих концертов в Казахстане. Артист аргументировал это семейными обстоятельствами. Из-за этого все концертные мероприятия исполнителя были перенесены с конца января на начало февраля.
По данным СМИ, отец певца скончался в реанимации из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Мужчины не стало в возрасте 90 лет.