Обнаружена новая песня «Короля и Шута»

Музыкант Евгений Федоров, лидер группы Tequilajazzz, рассказал, что ранее активно работал с группой «Король и Шут» и общался с ее главой Михаилом Горшеневым. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Исполнитель уточнил, что был бэк-вокалистом на альбоме «Бунт на корабле» (2004), встречался с группой в музыкальном клубе Tamtam.

«Я даже участвовал в записи какой-то песни «Король и Шут». Они позвали, я там дал какие-то бэк-вокалы в какой-то пиратской песне, типа «Ва-а-а-а-у» [трек «Хороший пират — мертвый пират»]», — отметил Федоров.

По его словам, он однажды пришел записывать вокал в студию «Добролет» и обнаружил на пюпитре бумажку с текстом. Он добавил, что Горшенев перед этим записывал сольник про погибшего рыцаря.

«Потрясающий по своей безграмотности текст, я ржал, как конь. Но это настолько обаятельно, зная Миху. Мне группа «Король и Шут» нравится. Я очень любил и люблю Горшка — потрясающий, искренний и классный был чувак!», — признался Федоров.