Директор Орбакайте прокомментировал отмену ее концертов

Александр Качан, концертный директор певицы Александры Орбакайте, прокомментировал ситуацию с отменой выступлений исполнительницы. Об этом пишет портал «Абзац».

Ранее в СМИ появились публикации об отмене концерта артистки в Улан-Удэ и возможной отмене в Новосибирске.

Отмечается, что отмены происходят на фоне требований активистов, которые указывают на молчание Орбакайте по поводу СВО. Общественники полагают неприемлемой ситуацию, при которой исполнительница проживает в США и время от времени приезжает в Россию, чтобы заработать деньги.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — заметил Качан.