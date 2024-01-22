Концертный директор Орбакайте прокомментировал отмену ее концертов
Александр Качан, концертный директор певицы Александры Орбакайте, прокомментировал ситуацию с отменой выступлений исполнительницы. Об этом пишет портал «Абзац».
Ранее в СМИ появились публикации об отмене концерта артистки в Улан-Удэ и возможной отмене в Новосибирске.
Отмечается, что отмены происходят на фоне требований активистов, которые указывают на молчание Орбакайте по поводу СВО. Общественники полагают неприемлемой ситуацию, при которой исполнительница проживает в США и время от времени приезжает в Россию, чтобы заработать деньги.
«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — заметил Качан.
Напомним, что у Орбакайте ранее был запланирован тур по российским городам. Она намеревалась дать весной концерты в Красноярске, Иркутске, Чите, Хабаровске.