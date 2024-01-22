Пригожин ответил на критику Джигурды: «Просто больной человек»

"Ему нужно в психбольнице обследоваться на предмет его занятий в публичном пространстве с Анастасией Волочковой. Я вообще не слежу за этим сумасшедшим. Мне он не интересен. Просто больной человек. Какое он, это животное имеет отношение к моим частным разговорам, какие бы они не были?" - заявил продюсер.