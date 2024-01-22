Как критика СВО и скандалы сказались на заработках знаменитостей в РФ

Критика спецоперации, публичное равнодушие и скандалы сказались на доходах знаменитостей. Выступать против их концертов стали не только отдельные недовольные граждане, но и общественные организации, которым зачастую удается добиться отмены выступлений. Кто из звезд потерял в деньгах в последнее время, рассказали в Life.ru.

Кристина Орбакайте

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Недавно в Улан-Удэ отменили концерт певицы Кристины Орбакайте, намеченный на 13 марта. Против выступления исполнительницы высказались активисты Боевого братства Бурятии. Основная причина — отсутствие поддержки СВО, а также переезд в США после ее начала. Кроме того, на пользу репутации артистки не идет и родство с Пугачевой и Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).

Отметим, что в отношении Орбакайте и ее сына Никиты Преснякова весной 2023 года уже просили провести проверку. Их подозревали в причастности к финансированию Вооруженных сил Украины.

Лолита

Особое раздражение у россиян в конце минувшего года вызвали участники «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой. Была там и Лолита Милявская, которая, несмотря на извинения, продолжает лишаться источников дохода.

Так, концерт Лолиты в Омске, запланированный на 27 марта, сорвался. Против него выступил местный «Совет атаманов казачьего народа» — общественники обвинили певицу в пропаганде «сексуальных извращений» и попросили отменить выступление «в память о казаках, сложивших голову за святую Русь, защищая Донбасс».

После жалобы казаков областной Минкульт сообщил, что договор на предоставление зала не подписан. Для Лолиты это уже не первая отмена выступлений — ранее стало известно, что концерты не состоятся в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.

Анна Асти

Асти — еще одна участница «голой вечеринки», которая лишилась концертов. Кроме отмены выступлений на крупных площадках в Москве и других городах России она потеряла и приличный заработок с новогоднего корпоратива — за выход на сцену уроженке Украины должны были заплатить 13 млн рублей.

Отметим, что некоторые недовольные поведением Асти требуют пойти дальше и проверить, насколько законно певица получила российское гражданство в прошлом году. Однако и на этом потери не заканчиваются — по слухам, из ее лейбла Fenix music label тайно пытался уйти рэпер Элджей. Сам же он опровергает это и утверждает, что лишь решил открыть собственный лейбл.

Данила Козловский

Актера Данилу Козловского также попытались «отменить» после того, как в сети всплыло его интервью с критикой спецоперации. Сам артист утверждал, что видео было записано давно, однако от переносов и отмен спектаклей в Москве и Санкт-Петербурге это актера не спасло.

Также в адрес Козловского неоднократно инициировали проверки на предмет публичной дискредитации Вооруженных сил РФ.