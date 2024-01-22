Джастин Тимберлейк дал бесплатный концерт в родном городе

Певец Джастин Тимберлейк презентовал песню из нового альбома, премьера которого состоится в этом году. Последняя пластинка исполнителя вышла шесть лет назад.

О громком возвращении на сцену артист решил заявить фанатам в городе, где начиналась его карьера. Для этого поп-звезда Джастин Тимберлейк дал бесплатное шоу Orpheum Theater, сообщает издание Hello.