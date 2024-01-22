Джастин Тимберлейк дал бесплатный концерт в родном городе
Певец Джастин Тимберлейк презентовал песню из нового альбома, премьера которого состоится в этом году. Последняя пластинка исполнителя вышла шесть лет назад.
О громком возвращении на сцену артист решил заявить фанатам в городе, где начиналась его карьера. Для этого поп-звезда Джастин Тимберлейк дал бесплатное шоу Orpheum Theater, сообщает издание Hello.
Артист живьем исполнил трек Selfish на сцене родного города Мемфис. Поклонники предполагают, что откровенная песня посвящена актрисе Джессике Бил. Вместе с ней певец состоит в браке уже 12 лет.
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