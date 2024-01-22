Чипсы и энергетики от Ивлеевой пропадают из московских торговых сетей

Компания «Московский картофель» подтвердила, что блогер Анастасия Ивлеева не заказала и не оплатила следующую партию чипсов Easy Peasy, передает Telegram-канал Mash. Производитель энергетиков с «ивлеевским» брендом ООО «Сила воина Евразия» рассказал об аналогичной ситуации. Товары Easy Peasy постепенно заканчиваются на прилавках супермаркетов.

По данным Mash, брендированные продукты Ивлеевой вовсе могут пропасть с полок магазинов. Причина тому, по данным канала, — непонимания перспектив и возможного наказания за «голую» вечеринку в московском «Мутаборе». Звезда пытается сэкономить деньги на случай финансового шока.

Место чипсов и энергетиков Ивлеевой на прилавках постепенно замещает аналогичная продукция от блогера Влада Бумаги А4. На складах остаются Easy Peasy с непопулярными вкусами. При этом сырья на производстве хватит еще как минимум на полгода.