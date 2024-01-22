Соседов рассказал, была ли песня на «Суперстаре» местью НТВ за увольнение

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью NEWS.ru заявил, что его выступление на «Суперстаре» с музыкальным дебютом не было местью НТВ за увольнение из шоу «За гранью».

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«Вы, наверное, будете смеяться, программа «Суперстар» была записана раньше. Так совпало, что меня выставляют из программы «За гранью» и тут же выходит песня «Одиночество сердец». Передача была снята на две недели или даже на три раньше», — отметил Соседов.

Критик заверил, что уже давно его посещали мысли о том, чтобы спеть самостоятельно, записав трек в профессиональной студии с композитором. Соседов уточнил, что сам придумывал слова к «Одиночеству сердец». Он пожаловался, что трек сильно урезали в эфире, оставив из пяти минут только три.

«Если бы мне предложили «песню сократи», я бы сказал «извините, до свидания». Ее надо давать целиком, нельзя кастрировать», — возмутился критик.