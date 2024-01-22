Тейлор Свифт раскрыла детали отношений со спортсменом Трэвисом Келси

По словам звезды, они стали поддерживать общение с тех пор, как футболист упомянул исполнительницу в одном из подкастов, куда его пригласили в качестве гостя. Тогда он сказал, что хотел бы познакомиться с Тейлор Свифт. Узнав об этом, артистка вышла на контакт, после чего парочка начала больше проводить времени друг с другом, пишет Peopletalk.