Тейлор Свифт раскрыла детали отношений со спортсменом Трэвисом Келси
Американская певица Тейлор Свифт наконец прервала молчание и рассказала в интервью журналу Time, как началась ее любовная история с игроком команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси.
По словам звезды, они стали поддерживать общение с тех пор, как футболист упомянул исполнительницу в одном из подкастов, куда его пригласили в качестве гостя. Тогда он сказал, что хотел бы познакомиться с Тейлор Свифт. Узнав об этом, артистка вышла на контакт, после чего парочка начала больше проводить времени друг с другом, пишет Peopletalk.
«У нас действительно было значительное количество времени, о котором никто не знал, за что я благодарна, потому что мы узнали друг друга получше», — поделилась Свифт.
Кроме этого, селебрити поделилась, что, когда она пришла к возлюбленному в первый раз на игру, они уже состояли в отношениях.
Ранее Трэвис Келси заявил о планах обручиться с Тейлор Свифт.