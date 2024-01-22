Бузовой подарили шикарный автомобиль после признания ее матери

Певица Ольга Бузова отметила свой день рождения 20 января. Не обошлось без множества дорогих подарков, — но особенно выделяется один.

В канун 38-летия Ольги, ее мама, Ирина Александровна, в одном из интервью призналась, что доходы у дочери сильно снизились. Поэтому она не может позволить себе даже новый автомобиль.

И вот, в день рождения Ольгу ждал сюрприз — ей подарили микроавтобус.

Ольга стала владелицей черного микроавтобуса Mercedes-Benz, пишет Woman.ru.

Правда, до сих пор неизвестна личность щедрого дарителя.

Кадры, на которых видно, как к ресторану подогнали машину, украшенную красными шарами, появились в Сети. Сама же Бузова в личном блоге дорогой подарок не показывает.