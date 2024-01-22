Серябкина снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде в новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 38-летняя поп-исполнительница предстала в съемочной студии в черном кожаном платье с глубоким вырезом в области декольте, который частично демонстрировал ее грудь. При этом в ролике видно, что звезда отказалась от бюстгальтера.

Помимо этого, звезда распустила и выпрямила длинные темные волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

«Записали для вас порцию чартов. Смотрите сегодня», — написала знаменитость.