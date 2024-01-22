Рэпер ST и его жена Ассоль стали родителями во второй раз

В семье Степановых пополнение. У популярного российского хип-хоп-исполнителя ST и телеведущей Ассоль Васильевой родилась дочь. О радостном событии девушка сообщила на страничке в социальных сетях.

По словам Васильевой, у нее уже подготовлены все необходимые вещи для младенца, поэтому она с нетерпением ждет, когда вернется домой, пишет Hello.

«Добро пожаловать в семью и этот прекрасный мир. Наконец-то, это свершилось. Принимаю поздравления и начинаю заниматься приятными мамскими хлопотами» — написала Ассоль.

Как признался рэпер, он очень переживал перед родами супруги, так как врачи не исключали проведения кесарева сечения. Но обошлось без осложнений.