Новый клип Shaman попал в мировой топ-100 YouTube

Клип российского исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) на песню «Живой» вошел в мировой топ-100 YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музыканта.

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«Родные, благодаря вашей поддержке клип сходу занял 35-ю строчку в топ-100 самых популярных музыкальных видео планеты», — поблагодарил поклонников артист.

Клип вышел 19 января и за несколько дней собрал более двух миллионов просмотров на YouTube и 36 тысяч комментариев под видео.

По сюжету ролика, снятого в жанре исторической драмы, Shaman становится узником и ожидает высшей меры наказания, не отступив от взглядов.

«Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас», — размышляет Shaman, ставший автором не только слов и музыки новой песни, но и сценария к клипу «Живой».