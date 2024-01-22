Лера Кудрявцева призналась, что не подала на развод после расставания с мужем

Российская телеведущая Лера Кудрявцева не подавала на развод после своего ухода от мужа, бывшего хоккеистом сборной России Игоря Макарова. Об этом она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись».

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Во время беседы с Кудрявцевой, гостья программы, певица Наталья Штурм спросила телеведущую о причинах ее расставания. По словам Кудрявцевой, она не подавала на развод и не ссорилась с мужем. Однако в их семье произошло недопонимание.

— Кратко, одним предложением: уйти — не равно развестись. И мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека, точка, — рассказала Кудрявцева.

В эфире телеканала НТВ ведущая добавила, что сейчас они вместе с мужем решают эту проблему.