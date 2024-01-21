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СМИ: тур Орбакайте по России оказался под угрозой срыва

Гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по России может не состояться, пишет газета «Комсомольская правда».

СМИ: тур Орбакайте по России оказался под угрозой срыва
© РИА Новости

Издание напомнило, что последний год артистка проживала в США и практически не посещала Россию. При этом певица не озвучивала свою политическую позицию публично. Газета отметила, что гастрольный тур Орбакайте по России оказался под угрозой срыва.

Журналисты напомнили о недавней отмене концерта в Улан-Удэ после обращений общественников. Не исключено, что выступление исполнительницы в Санкт-Петербурге 3 марта также могут отменить, пишет «КП».

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Ранее Орбакайте заявила, что вернулась в Россию, чтобы посетить фестиваль «Песня года», напоминает «Радиоточка НСН».

Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте
Россия
Соединенные Штаты
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