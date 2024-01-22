Волочкова рассказала о новых союзниках из «Ветеранов России»

«Не моя вина, что кто-то выложил мое домашнее видео, так что очернить не получится. «Ветераны России» сначала сделали заявление, не разобравшись в ситуации. Но когда люди услышали мою позицию, посмотрели мою пресс-конференцию, они поняли, что всех развели», — отметила Волочкова.

Девушка уточнила, что после встречи с главой организации Ильдаром Резяповым нашла в лице общественников мощную опору и поддержку. Балерина считает, что никто не станет отменять ее грядущее шоу, так как она ведет себя как истинная патриотка России. К тому же артистка не покинула Родину на фоне геополитической обстановки, как некоторые отечественные знаменитости.