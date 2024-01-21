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15-летнего рэпера Baby Melo выпустили из спецприемника после задержания

Молодой рэпер Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) рассказал в своем Telegram-канале, что покинул Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России после задержания полицией на концерте в Санкт-Петербурге.

Ранее в СМИ появились публикации о задержании 23 человек на концерте рэпера в клубе «Гигант Холл». Полиция обвинила их в употреблении алкоголя в общественном месте и использовании ненормативной лексики.

Среди задержанных были Меладзе и его знакомый Badri (Орхан Ахмедов).

«24 часа челлендж в пятизвездочном отеле на Монте-Карло прошел успешно. Ребят, не материтесь»,— заявил с юмором рэпер.

Музыкант отметил, что помещение, в котором он ночевал, было холодным, а кровать по удобству сравнима с полом.

Стражи порядка отпустили рэпера только после того, как из Грузии прибыла его мать. В связи с тем, что артисту пока 15 лет, его могли освободить только после приезда официальных представителей.

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