15-летнего рэпера Baby Melo выпустили из спецприемника после задержания
Молодой рэпер Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) рассказал в своем Telegram-канале, что покинул Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России после задержания полицией на концерте в Санкт-Петербурге.
Ранее в СМИ появились публикации о задержании 23 человек на концерте рэпера в клубе «Гигант Холл». Полиция обвинила их в употреблении алкоголя в общественном месте и использовании ненормативной лексики.
Среди задержанных были Меладзе и его знакомый Badri (Орхан Ахмедов).
«24 часа челлендж в пятизвездочном отеле на Монте-Карло прошел успешно. Ребят, не материтесь»,— заявил с юмором рэпер.
Музыкант отметил, что помещение, в котором он ночевал, было холодным, а кровать по удобству сравнима с полом.
Стражи порядка отпустили рэпера только после того, как из Грузии прибыла его мать. В связи с тем, что артисту пока 15 лет, его могли освободить только после приезда официальных представителей.