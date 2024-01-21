Волочковой предложили стать лицом «Ветеранов России»

«Ветераны России» пригласили меня на встречу, после чего Ильдар Резяпов (глава организации. — NEWS.ru) лично предложил мне стать первой в их движении. Сейчас могу сказать, что у меня остались только положительные эмоции от встречи с этими людьми. Мы придумали множество совместных идей во благо и во славу России. И будем продолжать вести эту работу, — сказала Волочкова.