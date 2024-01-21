Соседов рассказал о планах после громкого увольнения с НТВ

Я ищу, ко мне поступают предложения о различных программах, предлагают разные порталы, небольшие каналы. Встречаюсь с людьми, обсуждаю. Есть интересные предложения, но нужно выбрать. Вы еще меня увидите, безусловно. Зрители и слушатели еще меня увидят и услышат и по телевидению, и в интернете. И не раз, — отметил Соседов.