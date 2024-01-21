Mia Boyka рассказала, что нарушила закон в Дубае

Российская исполнительница Мария Бойко, известная под творческим псевдонимом Mia Boyka, совершила правонарушение в Дубае. Она с командой забралась на закрытую территорию ради съемки видео для социальных сетей.

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В своем микроблоге Мария рассказала, что это произошло тогда, когда они снимали фрагмент будущего ролика с песней. Исполнительница подчеркнула, что место для съемок выбрали операторы в одном из старых районов города, они и отодвинули заграждения, вследствие чего все незаконно проникли на закрытую территорию, пишут news.ru.

«Ешки-матрешки, а тут камеры еще висят. Ради вас, ради сниппета преступление совершаю. А это не хухры-мухры, в Дубае огромные штрафы», — отметил певица.

Mia Boyka поделилась, что вместе с командой приехала в старый район города. Девушка отметила, что не знает, где именно должны были проходить съемки, она шла за операторами, которые подвинули ограждения и прошли на закрытую территорию.

Ранее певица говорила, что любит рисковать и преодолевать себя.