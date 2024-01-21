Кушанашвили высказался о ситуации с вечеринкой Ивлеевой

Отар Кушанашвили в подкасте Антона Штейна, опубликованном на YouTube, резко осудил участников голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Но также он весьма нелицеприятно отозвался о тех, кто начал травить замеченных там артистов, сообщает gazeta.ru

«Они были уродливы все там, серпентарий, но травля совсем не конгениальна масштабу случившегося. Ненавижу когда травят. Все, кто пришел на тусовку, уроды. Но травля, но лишение заработка, сладострастие, с которым выслушивают поставленных на колени…» — возмутился шоумен.

Саму Настю Отар поддержал. Он считает ее пострадавшей стороной – она пригласила к себе людей, которых считала друзьями, а после скандала большинство из них отреклись и от самого вечера, и от самой Насти.