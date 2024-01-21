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Кушанашвили высказался о ситуации с вечеринкой Ивлеевой

Отар Кушанашвили в подкасте Антона Штейна, опубликованном на YouTube, резко осудил участников голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Но также он весьма нелицеприятно отозвался о тех, кто начал травить замеченных там артистов, сообщает gazeta.ru

Кушанашвили высказался о ситуации с вечеринкой Ивлеевой
© globallookpress.com

«Они были уродливы все там, серпентарий, но травля совсем не конгениальна масштабу случившегося. Ненавижу когда травят. Все, кто пришел на тусовку, уроды. Но травля, но лишение заработка, сладострастие, с которым выслушивают поставленных на колени…» — возмутился шоумен.

Саму Настю Отар поддержал. Он считает ее пострадавшей стороной – она пригласила к себе людей, которых считала друзьями, а после скандала большинство из них отреклись и от самого вечера, и от самой Насти.

«Голая вечеринка»: звезды сошлись не в том месте

Ранее телеведущий прокомментировал популярность актеров из нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», добавив, что скоро их всех забудут. По мнению журналиста, единственный, у кого есть шанс самоутвердиться, — это Иван Янковский, сыгравший Вову Адидаса.

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