Хазанов объяснил, почему ему не нравятся шоу Павла Воли

Геннадий Хазанов на шоу «Секрет на миллион» рассказал, что ему не нравятся выступления Павла Воли из-за того, что комик использует обсценную лексику. Да и в целом сатирик сообщил, что шоу современных комиков редко вызывает у него улыбку.

«Я говорю, что дело во мне. Я вот слушаю этих людей, и очень редко, когда это вызывает у меня улыбку. Почти никогда», — отметил Хазанов.

Хазанов рассказал, как однажды он посетил совместный концерт Воли и Мартиросяна. Шутки Мартиросяна Хазанову понравились, но из-за того, что Воля стал использовать ненормативную лексику, досматривать выступление он не стал, информирует gazeta.ru.

По мнению Хазанова, обращение к матерным словам говорит о том, что у артиста не получается иным способом «зацепить» публику.