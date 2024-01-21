Измайлов озвучил размер своей пенсии

Лион Измайлов – писатель -сатирик, эстрадный артист и телеведущий стал героем программы «Секрет на миллион» на НТВ. В частности, там шла речь о доходах писателя.

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Измайлов назвал размер своей пенсии — 30 тысяч рублей. На эти деньги, по его словам, он не смог бы прожить. Поддерживают бюджет авторские отчисления, которые ему платят за использования шуток и монологов.

«Я всегда называл себя богатым человеком лишь потому, что мне всегда хватает того, что есть», — отметил артист.

Измайлов признался, что сделать накопления или построить бизнес ему не удалось. Он просто жил на те деньги, которые зарабатывал. Во времена СССР он был очень обеспеченным человеком и мог позволить себе менять автомобили каждые три года, пишет портал vokrug.tv.

«1000 рублей в месяц я получал. Это были космические деньги. В то время было 1000 артистов разговорного жанра и 30 хороших авторов», напомнил он.