Измайлов озвучил размер своей пенсии
Лион Измайлов – писатель -сатирик, эстрадный артист и телеведущий стал героем программы «Секрет на миллион» на НТВ. В частности, там шла речь о доходах писателя.
Измайлов назвал размер своей пенсии — 30 тысяч рублей. На эти деньги, по его словам, он не смог бы прожить. Поддерживают бюджет авторские отчисления, которые ему платят за использования шуток и монологов.
«Я всегда называл себя богатым человеком лишь потому, что мне всегда хватает того, что есть», — отметил артист.
Измайлов признался, что сделать накопления или построить бизнес ему не удалось. Он просто жил на те деньги, которые зарабатывал. Во времена СССР он был очень обеспеченным человеком и мог позволить себе менять автомобили каждые три года, пишет портал vokrug.tv.
«1000 рублей в месяц я получал. Это были космические деньги. В то время было 1000 артистов разговорного жанра и 30 хороших авторов», напомнил он.
Лион Измайлов в 83 года живет в Москве и продолжает выходить на сцену. Он гастролирует по российским городам со спектаклем «Раневская. Одинокая насмешница». Также он принимает участие в различных мероприятиях в качестве приглашенного гостя.