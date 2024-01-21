Шаляпин о «голой» вечеринке: «Я прям рад, что им дали по шарам»

«Мы очень радовались с Настей, что нас не было на этой вечеринке, что зло сожрало само себя. Потому что многим, кто оказался там, я прям рад, что им дали по шарам. Молодежь я не трогаю — Ивлеева, парень с носком — в силу возраста они имеют право быть глупыми. А вот за некоторых старших коллег, я не буду называть имен, а то скажут, что пиарюсь за их счет — они же считают себя всесильными и самыми талантливыми — я рад. Рад, что эту вседозволенность немного «прикрутили», - сказал он.