Отпуск Долиной обошелся ей в круглую сумму

«По самым скромным подсчетам, 11 дней райского отдыха обошлись Ларисе Долиной в два миллиона рублей. Денег певице не жалко, она получила заряд бодрости на весь предстоящий год, а заодно насладилась общением с семьей, ведь дочку и внучку, с тех пор как они съехали из ее квартиры в центре Москвы, народная артистка видит от случая к случаю», — сообщил телеканал.