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Отпуск Долиной обошелся ей в круглую сумму

Лариса Долина с дочерью и внучкой недавно вернулись после отдыха на Мальдивах. Они провели 11 дней на острове Манафару, который известен своими роскошными пляжами с белоснежным песком. Семья певицы снимала отдельное бунгало.

Отпуск Долиной обошелся ей в круглую сумму
© РИА Новости

Как пишет Экспресс Газета, журналистам НТВ удалось узнать, что подобный отдых оказался весьма недешев.

«По самым скромным подсчетам, 11 дней райского отдыха обошлись Ларисе Долиной в два миллиона рублей. Денег певице не жалко, она получила заряд бодрости на весь предстоящий год, а заодно насладилась общением с семьей, ведь дочку и внучку, с тех пор как они съехали из ее квартиры в центре Москвы, народная артистка видит от случая к случаю», — сообщил телеканал.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Ларису Долину лучшей вокалисткой в России. По его словам, Долина является универсальной певицей, которая может петь все.

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