Отпуск Долиной обошелся ей в круглую сумму
Лариса Долина с дочерью и внучкой недавно вернулись после отдыха на Мальдивах. Они провели 11 дней на острове Манафару, который известен своими роскошными пляжами с белоснежным песком. Семья певицы снимала отдельное бунгало.
Как пишет Экспресс Газета, журналистам НТВ удалось узнать, что подобный отдых оказался весьма недешев.
«По самым скромным подсчетам, 11 дней райского отдыха обошлись Ларисе Долиной в два миллиона рублей. Денег певице не жалко, она получила заряд бодрости на весь предстоящий год, а заодно насладилась общением с семьей, ведь дочку и внучку, с тех пор как они съехали из ее квартиры в центре Москвы, народная артистка видит от случая к случаю», — сообщил телеканал.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Ларису Долину лучшей вокалисткой в России. По его словам, Долина является универсальной певицей, которая может петь все.