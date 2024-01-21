Ревва вновь покинул Россию? Где он сейчас, почему ему объявили бойкот

Юморист и певец Александр Ревва вместе с женой и двумя дочерьми уехал из России. Где сейчас находится артист, по какой причине он покинул РФ?

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Куда Ревва уехал из России

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Звезда шоу Comedy Club вместе с семьей сейчас находится в Дубае. По данным портала «7дней.ru», у артиста есть недвижимость в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которую он приобрел два года назад.

«Апартаменты Реввы расположены в одном из самых элитных небоскребов с видом на море и шикарным бассейном на крыше. А цены квартир там стартуют от 42 млн рублей», — отмечается в соответствующей публикации.

Фотографиями из Дубая в соцсетях поделилась супруга артиста. Неизвестно, когда Ревва вернется в Россию и планирует ли он это. Причиной отъезда СМИ называет бойкот, который объявили певцу в РФ.

Почему Ревве объявили бойкот, откуда его вырезали

Сцены с артистом вырезали из телевизионной версии фестиваля «Песня года», на котором он выступил под псевдонимом Артур Пирожков с сольным номером и общей песней. Кроме того, зрители не увидели Ревву в ряде новогодних шоу на российском ТВ.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объяснял, что Ревву лишили телевизионного времени из-за его дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации общественника, руководителям телеканалов сообщили о двойном гражданстве артиста.

«Ревва — друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. <...> Кроме того, у него двойное гражданство», — сказал Бородин в разговоре с MK.RU.

Бородин также указал, что позиция Реввы по специальной военной операции была «изначально другая». По мнению главы ФПБК, впоследствии заработок шоумена сократился, из-за чего тот «переобулся и, соответственно, решил опять приехать в Россию зарабатывать».

Дружит ли Ревва с Зеленским

Мать артиста Любовь Рачеева рассказывала, что Ревву с нынешним украинским лидером связывает только общее прошлое в КВН. В то же время отец шоумена Владимир Ревва утверждал, что юморист отказывался ездить в родной Донбасс из-за общения с Зеленским и возможного запрета на въезд на Украину.

«Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: „Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят“», — говорил отец Реввы в беседе с KP.RU.

Когда Ревва уезжал из России

После начала спецоперации Ревва перебрался с семьей в Испанию, где у него есть собственная недвижимость, сообщала журналистка Алена Жигалова. Он несколько месяцев не давал о себе знать, а поклонники были уверены, что экс-резидент Comedy Club эмигрировал. Однако осенью 2022 года артист вернулся в Россию и вновь стал участвовать в светских мероприятиях.

Слухи об эмиграции Реввы опровергали представитель его супруги и телеведущий Оскар Кучера.

«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не эмигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» — утверждал Кучера.

Что Ревва говорил об СВО

Сам шоумен не давал никаких комментариев относительно своей позиции по СВО. Однако отец Реввы выражал недовольство действиями сына, который, в отличие от Григория Лепса, Николая Баскова и других звездных артистов, ни разу не посетил Донбасс с 2014 года.