Пригожин заступился за Анну Асти

«Она же выступала за деньги на вечеринке, в такой ситуации мог оказаться любой! С точки зрения работы, она приехала на коммерческую вечеринку, ей заплатили деньги, она выступила и ничего плохого не сделала. Она же не может встать и уйти. Ей в голову не могло прийти и задать вопрос: «А что, у вас кто-то будет с бриллиантами на заднице?» Она точно к этому не готовилась. Я с ней летел на следующий день на самолете в Минск, у нее был концерт. Мы случайно встретились, и она с ужасом мне рассказывала всю эту историю. Она ничего не делает плохого в нашей стране. Я не вижу смысла куда-то ее гнать», - сказал Иосиф Пригожин.