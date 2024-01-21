Пригожин заступился за Анну Асти
Анна Асти выступала на скандальной вечеринке Ивлеевой. После того, как общественность подняла шум и мероприятием заинтересовались правоохранительные органы, гастрольный тур певицы перенесли. Более того, Анну «удалили» из новогодних «огоньков» и музыкальных фильмов на федеральных каналах.
Анна приняла решение уехать в отпуск и вернется в Россию не ранее марта.
Иосиф Пригожин считает, что к певице отнеслись несправедливо. Об этом он рассказал в одном из последних интервью. Он убежден, что певица не представляла себе характер мероприятия и просто отрабатывала свой гонорар. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
«Она же выступала за деньги на вечеринке, в такой ситуации мог оказаться любой! С точки зрения работы, она приехала на коммерческую вечеринку, ей заплатили деньги, она выступила и ничего плохого не сделала. Она же не может встать и уйти. Ей в голову не могло прийти и задать вопрос: «А что, у вас кто-то будет с бриллиантами на заднице?» Она точно к этому не готовилась. Я с ней летел на следующий день на самолете в Минск, у нее был концерт. Мы случайно встретились, и она с ужасом мне рассказывала всю эту историю. Она ничего не делает плохого в нашей стране. Я не вижу смысла куда-то ее гнать», - сказал Иосиф Пригожин.
Ранее Иосиф Пригожин объявил о минимизации концертной деятельности Валерии.
«Альбомы больше выходить не будут. Это будет заключительный альбом в карьере Валерии. Может быть, будет выходить одна песня в год, может, две», – отметил Пригожин.