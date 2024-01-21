Волочкова вошла в штаб гумпомощи Донбассу: «Я здесь правда важнее»

«Со своей стороны мы гарантируем безопасность, будем сопровождать. Необходимо – я сам лично приеду, хоть я и полевой командир», – подчеркнул доброволец СВО и ветеран боевых действий Ильдар Резяпов. Резяпов пришел на день рождения к заслуженной артистке и рассказал об инициативе общественного движения. Ветеран пригласил звезд культуры, искусства, а также шоу-бизнеса принять участие в гуманитарных миссиях. На такое предложение Волочкова отреагировала положительно. «Мой вклад будет творческий, для тех, кто здесь. Я здесь, правда, важнее. Но я с вами готова идти в бой, в огонь, воду и медные трубы», – сказала артистка. Представитель движения отметил, что балерина стала первой, кто поддержал эту инициативу и «это действительно для нас большой патриотический шаг, искренний патриотический шаг». Ветеран считает, что Волочкова сможет подать пример и другим представителям культуры и звездам, пишет 5-tv.ru. На этой неделе балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала. В Сети появилось видео, на котором актер Никита Джигурда снимает с артистки штаны. На кадрах видеоролика видно, как Джигурда танцует с балериной, а затем падает на колени, срывает с нее штаны и прижимается лицом к низу живота. Ранее «ФедералПресс» рассказал, что Волочкова отчитала Джигурду за видео с сорванными штанами. Фото: ФедералПресс / Герман Парло