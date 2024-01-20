Кушанашвили заподозрил певицу МакSим во вранье фанатам

Журналист Отар Кушанашвили считает, что в истории с алкоголизмом певицы Марина Абросимова, более известной широкой публике, как МакSим, есть много сомнительных моментов. По мнению телеведущего, раздутый скандал вокруг этой ситуации был катализатором карьеры 40-летней артистки.

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В беседе с ведущим YouTube-канала «PROжизнь» журналист напомнил, что в свое время сам пережил подобную зависимость, и подчеркнул, что никакие друзья и специализированные учреждения не помогут решить проблему.

Кроме того, он также объяснил, что в случае реальной проблемы «с бутылкой» человек ведет себя кардинально по-другому, поскольку к нему приходит осознание. Зависимый в таком случае помогает себе сам — просто «берет и прекращает», если понимает всю тяжесть своего положения. Кушанашвили признался, что даже запирался дома, чтобы прекратить пить.