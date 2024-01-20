Собчак рассказала о проблемах со сном и упадническом настроении

Журналистка Ксения Собчак призналась в упадническом настроении и отсутствии глобальных целей. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Про себя я всегда знала, что оптимист. Что стакан всегда полуполный, что всегда надо улыбаться, идя по битому стеклу, и что фильм "Жизнь прекрасна" это и есть правильный modus vivendi в драматических ситуациях», — написала телеведущая.

Однако сейчас такой подход, по ее словам, перестает работать.

Собчак отметила, что почти все ее друзья разбросаны по миру, и хотя встречи с ними все еще происходят, это «рассыпавшаяся жизнь».

Также она рассказала о проблемах с режимом, добавив, что ложится спать в 3-4 часа ночи. По словам журналистки, она пытается найти себя в «маленьких важных делах», маленьких целях и помощи другим людям.