Mash: Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО
Российская балерина Анастасия Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО. Артистка балета не исключила, что в будущем посетит новые регионы в составе агитбригады.
«Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО», — сообщает telegram-канал Mash.
Там добавили, что балерина отозвалась на призыв движения «Ветераны России» и собирается оказывать помощь, а также участвовать в организации агитбригад, направленных в новые российские регионы.
Движение «Ветераны России» призывает звезд шоу-бизнеса и представителей культуры поддержать военнослужащих. Участники движения собираются организовать сбор гуманитарной помощи и отправить агитационные бригады в Донбасс, передали в telegram-канале.