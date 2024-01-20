Российская балерина Анастасия Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО. Артистка балета не исключила, что в будущем посетит новые регионы в составе агитбригады.

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«Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО», — сообщает telegram-канал Mash.

Там добавили, что балерина отозвалась на призыв движения «Ветераны России» и собирается оказывать помощь, а также участвовать в организации агитбригад, направленных в новые российские регионы.